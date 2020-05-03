Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932

"В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1932 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1441 человек вылечился, 25 человек умерли, 466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе.