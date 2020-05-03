СМИ: муниципальные выборы во Франции могут пройти в сентябре и октябре

По данным радиостанции, речь идет о 4800 муниципалитетах, жители которых не выбрали кандидата в ходе первого тура выборов 15 марта. Для вступления в силу этот законопроект, предложенный правительством, должен быть одобрен парламентом в конце июля или в августе.