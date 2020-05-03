СМИ: муниципальные выборы во Франции могут пройти в сентябре и октябре

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Муниципальные выборы во Франции могут состояться 27 сентября и 4 октября, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники в правительстве.
По данным радиостанции, речь идет о 4800 муниципалитетах, жители которых не выбрали кандидата в ходе первого тура выборов 15 марта. Для вступления в силу этот законопроект, предложенный правительством, должен быть одобрен парламентом в конце июля или в августе.
Первый тур выборов состоялся во Франции 15 марта, несмотря на объявленную в стране эпидемию коронавируса.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что второй тур муниципальных выборов во Франции будет перенесен из-за эпидемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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