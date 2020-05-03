В Мордовии учебный год в начальной школе завершится 12 мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Учебный год в начальной школе в Учебный год в начальной школе в Мордовии завершится 12 мая, сообщается на сайте министерства образования республики.

"Министерство образования Республики Мордовия с учетом эпидемиологической ситуации, и по согласованию с оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) информирует о рекомендуемых сроках завершения 2019/20 учебного года: для обучающихся 1-4 классов – с 12 мая, для обучающихся 5-11 классов – с 22 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обучающихся 9 и 11 классов с 25 мая по 5 июня будут организованы консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации.

Подчеркивается, что 6,7 и 8 мая будут рабочими днями для педагогов. В частности, учителя начальной школы в эти дни будут выставлять итоговые оценки ученикам 1-4 классов.

В Мордовии зафиксированы 808 случаев коронавируса, 98 человек выписаны с выздоровлением. 4 человека скончались.