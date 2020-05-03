В ДНР еще десять человек заразились коронавирусом

"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в ДНР выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Инфицирование выявлено у четырех медицинских работников и шести человек из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее", - говорится в сообщении минздрава ДНР.