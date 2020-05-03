В ДНР еще десять человек заразились коронавирусом

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Десять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в самопровозглашенной Донецкой народной республике в воскресенье, среди выявленных четверо медиков, заявили в минздраве ДНР.
"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в ДНР выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Инфицирование выявлено у четырех медицинских работников и шести человек из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее", - говорится в сообщении минздрава ДНР.
По данным ведомства, всего в республике зарегистрировано 120 случаев заражения коронавирусом.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия и въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.