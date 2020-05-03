В Бельгии за сутки выявили 389 случаев заражения коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 3 мая - РИА Новости. За минувшие сутки в За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 389 случаев заражения новым коронавирусом , при том что накануне таких было 485, общее число заболевших с начала вспышки составляет 49 906, сообщили в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 79 человек против 82 человек сутками ранее, эта цифра включает в себя случаи смерти с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него. Всего с середины марта зарегистрированы 7844 летальных исхода.

Больницы за последние 24 часа покинули 98 выздоровевших пациентов, всего с момента начала эпидемии выписались 12 309 человек. За сутки зафиксировано 77 новых госпитализаций против 128 сутками ранее. Всего в больницах находятся 3056 человек против 3111, о которых сообщалось накануне. В числе госпитализированных 674 в отделениях интенсивной терапии (снижение за сутки на 15 человек).

В Бельгии в связи с эпидемией коронавируса до 3 мая действуют меры социальной изоляции. Врачи сообщили, что страна 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов и общего числа госпитализированных. При этом эксперты утверждают, что не более 3% населения имеют иммунитет к коронавирусу, и меры предосторожности, в частности, ношение масок, придется соблюдать и после снятия ограничений на передвижения.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.