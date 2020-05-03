Голосовой помощник начал помогать москвичам продлевать пропуска

"Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора - голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по СМС и ответит на другие типовые вопросы", - приводятся на сайте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Отмечается, что при звонке на линию справочной службы голосовой помощник включается автоматически, предлагая помощь по актуальным темам. Кроме того, можно узнать о продлении рабочего пропуска на странице обратной связи mos.ru, чат-бот отправит пользователю ссылку на сервис и расскажет, какую информацию необходимо указать для продления пропуска.