Возвратный рейс из Еревана в Сочи привез 89 пассажиров в Россию

Минкомсвязь организовала возвратные рейсы для граждан РФ из Армении и Индонезии, вернуться домой россияне смогут в это воскресенье. Ранее посольство России в Армении сообщало, что на вывозном рейсе из Еревана в Сочи могут улететь россияне, которые проживают в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Адыгее.
"Сегодня в 15.14 в международном аэропорту Сочи совершил посадку рейс из Еревана. На самолете Airbus А319 прибыло 89 пассажиров. После прохождения пограничного и таможенного контроля, осмотра сотрудниками Роспотребнадзора все пассажиры отправились на изоляцию в обсерватор, где проведут две недели под медицинским наблюдением", - сообщил собеседник агентства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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