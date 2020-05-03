В Москве охранник угнал машину из женского монастыря

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Москве ищет мужчину, угнавшего автомобиль за 2,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась помощница настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря. Она заявила, что сотрудник ЧОП завладел машиной и скрылся.

"Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - рассказали в главке.