В Москве охранник угнал машину из женского монастыря

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Полиция в Москве ищет мужчину, угнавшего автомобиль за 2,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась помощница настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря. Она заявила, что сотрудник ЧОП завладел машиной и скрылся.
"Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - рассказали в главке.
По данным пресс-службы, угнанный автомобиль стоит около 2,4 миллиона рублей. Полиция возбудила дело о краже.
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