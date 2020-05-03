Египетская армия заявила о ликвидации 126 террористов

"Осуществлено 22 рейда и 16 спецопераций, в результате которых ликвидированы 126 радикалов", - написал Аль-Рифаи в Twitter.

"В ходе боевых действий в зоне проведения операций погибли и получили ранения 4 офицера, 3 младших офицера и 8 военнослужащих при зачистке террористов", - написано во втором сообщении.