Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"

"За счет прямых закупок корпорация может отгружать костюмы по приемлемым ценам - 847 рублей за костюм без учета доставки. Сейчас объем суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тысяч в мае - такая задача поставлена государством", - заключили в "Ростехе".