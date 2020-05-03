В Мордовии умер четвертый пациент с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусом умер в Четвертый пациент с коронавирусом умер в Мордовии , ему было 43 года, сообщает оперштаб региона.

"Зарегистрирован новый летальный случай. Скончался пациент с диагнозом двусторонняя пневмония ковидного происхождения. Мужчине было 43 года. Несмотря на все предпринятые медицинскими работниками усилия спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Всего в Мордовии зафиксированы 808 случаев коронавируса, 98 человек выписаны с выздоровлением.

"834 человека получают лечение стационарно. Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного. 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 8 из них с положительным анализом на коронавирус", - отмечается в сообщении.

827 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно, 103 человека находятся в обсервационных отделениях.

"Дети с подтвержденным коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии", - подчеркивается в сообщении.