В Москве волонтерам могут разрешить посещать животных в приютах

"Действует онлайн-система, в рамках которой волонтеры проводят тщательный отбор претендентов. В период самоизоляции выбрать питомца можно в специальном онлайн-каталоге или на страницах приютов в социальных сетях. После этого необходимо связаться с кураторами, которые проведут собеседование в удаленном режиме, подробнее расскажут о животном и объяснят, как удаленно оформить договор ответственного владения. Главное, подойти к этому вопросу максимально ответственно", - пояснил глава комплекса городского хозяйства столицы.