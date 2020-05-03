В Москве волонтерам могут разрешить посещать животных в приютах

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти Москвы прорабатывают комплекс мер, который позволит возобновить посещения городских приютов, где содержатся животные, оставшиеся без хозяев, чтобы добровольцы могли помочь собакам и кошкам социализироваться, сообщил РИА Новости в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с конца марта городские приюты были закрыты для посещения волонтерами.
"Однако сложившаяся ситуация показала, что животным не хватает общения с волонтерами", - признал Бирюков.
При этом, подчеркнул заммэра, в период самоизоляции некоторые московские приюты, например, "Зеленоград" и "Зоорассвет", продолжают искать новых владельцев для своих подопечных.
"Действует онлайн-система, в рамках которой волонтеры проводят тщательный отбор претендентов. В период самоизоляции выбрать питомца можно в специальном онлайн-каталоге или на страницах приютов в социальных сетях. После этого необходимо связаться с кураторами, которые проведут собеседование в удаленном режиме, подробнее расскажут о животном и объяснят, как удаленно оформить договор ответственного владения. Главное, подойти к этому вопросу максимально ответственно", - пояснил глава комплекса городского хозяйства столицы.
Он также подчеркнул, что в московских приютах для бездомных животных сохраняются все необходимые условия для комфортного содержания кошек и собак, в том числе обеспечена регулярная подача корма, ежедневно проводится тщательная очистка вольеров.
"Сотрудники, задействованные в этой работе, каждый день проходят диагностику здоровья с обязательным измерением температуры тела. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, спецодеждой и дезинфицирующими средствами", - добавил заммэра.
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