В Млечном Пути впервые зафиксировали загадочную вспышку излучения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Об этом порталу Астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения. Об этом порталу Science Alert сообщил астроном Шринивас Кулкарни из Калифорнийского технологического института

Это явление произошло 28 апреля 2020 года. Ученые запечатлели его с помощью канадского радиотелескопа проекта CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Исследователи предполагают, что источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154.

Магнитары относят к нейтронным звездам, однако они отличаются от них силой магнитного поля, иногда превосходя их по этому параметру в тысячу раз. Зафиксированный сигнал может ответить на вопрос об источнике происхождения одиночных быстрых радиовспышек (fast radio burst, FRB). Это чрезвычайно сильный радиосигнал из глубокого космоса — от галактик, которые могут располагаться от нашей на расстоянии в миллионы световых лет.

При подобных всплесках может выделяться энергия, в 500 миллионов раз превышающая солнечную. В то же время такие вспышки длятся меньше миллисекунды и, как правило, больше не повторяются, из-за чего ученым тяжело предсказать их появление, отследить и подробно изучить.