В Швейцарии зарегистрировали 88 новых случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии впервые с момента введения ограничительных мер составило 88 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 29 905 человек, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 3 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 88 новых случаев (112 накануне) и шесть смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 905 человек, скончалось 1473 человека.

Как отмечается, всего в стране проведено 280 220 (4220 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами остаются Во (5398 заболевших), Женева (5115 человек), Цюрих (3384 человека) и Тичино (3203 человека).

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений пройдет 11 мая, а третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.