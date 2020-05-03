В Арзамасе задержали двух подозреваемых в жестоком избиении мужчины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мая — РИА Новости. Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Двое подозреваемых в жестоком избиении мужчины задержаны в Арзамасе , третий соучастник объявлен в розыск, сообщает управление СК по Нижегородской области

Снятое на мобильный видео жестокого избиения на улице Мира в Арзамасе было опубликовано в субботу "ВКонтакте". На нем видно, как трое юношей на вид 16-17 лет избивают лежащего на земле человека и даже прыгают ему на голову.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). По подозрению в преступлении были задержаны 25-летний мужчина и 16-летний подросток. Еще один 16-летний школьник, подозреваемый в соучастии, объявлен в розыск", - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, мотивом послужила ссора 25-летнего подозреваемого с 32-летним потерпевшим по малозначительному поводу. Потерпевший доставлен в больницу, где ему оказана квалифицированная помощь.