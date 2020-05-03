В Красноярске музыканты сыграли у госпиталя, где лечат больных COVID-19

КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Популярная красноярская группа "Яхонт" дала концерт для медиков и пациентов под окнами инфекционного госпиталя, где лечат больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба сибирского центра ФМБА.
"Концерт группы "Яхонт" состоялся по инициативе руководства Красноярского машиностроительного завода. Участники группы спели под окнами инфекционного госпиталя ФСНКЦ ФМБА России, где в круглосуточном режиме работают и живут врачи и медсестры, более десяти своих легендарных хитов", - говорится в сообщении.
Госпиталь рассчитан на 60 мест, в нем в круглосуточном режиме уже больше недели работают более 50 врачей и сотрудников среднего медперсонала. Впереди медиков ждут еще три недели работы.
По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за сутки в регионе выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 781 человека, из них 153 вылечили, скончались 11 человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 41 муниципальном образовании края.
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