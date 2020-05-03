В Красноярске музыканты сыграли у госпиталя, где лечат больных COVID-19

КРАСНОЯРСК, 3 мая - РИА Новости. Популярная красноярская группа "Яхонт" дала концерт для медиков и пациентов под окнами инфекционного госпиталя, где лечат больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба сибирского центра ФМБА.

Госпиталь рассчитан на 60 мест, в нем в круглосуточном режиме уже больше недели работают более 50 врачей и сотрудников среднего медперсонала. Впереди медиков ждут еще три недели работы.