Мэр Львова вступился за главу Черкасс в скандале с ослаблением карантина

КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовой решил поддержать главу Черкасс Анатолия Бондаренко, разрешившего работать предпринимателям, несмотря на общенациональный карантин.
Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что, вероятно, Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.
"Правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в кабмин еще в среду. Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общества. Нам нужно единство и здравый смысл", - написал Садовой в своем Facebook.
Ранее Бондаренко также решил поддержать мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он также указал на то, что карантин должен быть одним для всех, а не применяться избирательно.
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