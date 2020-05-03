Мэр Львова вступился за главу Черкасс в скандале с ослаблением карантина

Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Бондаренко заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Кроме того, он сообщил, что ему поступали угрозы от первого заместителя главы офиса президента Сергея Трофимова, однако офис заявил, что, вероятно, Бондаренко стал жертвой пранка, и Трофимов не писал ему.