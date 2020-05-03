В США за сутки выявили свыше 29 тысяч случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Число случаев заражения новым коронавирусом в США за последние сутки возросло более чем на 29 тысяч, скончались свыше 1,4 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 29 078 новых случаев заражения, днем ранее заболели 34 037 человек.

Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 426, при этом число летальных исходов за предыдущие сутки составило 1 947.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек заразились коронавирусом за все время, более 66 тысяч человек скончались.