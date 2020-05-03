Проценко рассказал, в чем уникальность пандемии коронавируса в России

"У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва , как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали (возможности. — Прим. ред.) вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране", — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".