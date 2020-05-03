Врач описал самые ранние симптомы коронавируса

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
По его словам, на ранних стадиях болезни человек, не принимавший накануне алкоголь, может ощущать чувство похмелья.
"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью "Звезде".
Он уточнил, что такие симптомы обычно наблюдаются в первые два-три дня заболевания.
Далее инфекция спускается до трахеи, после чего у человека чаще всего меняется голос и начинаются приступы удушья. При отсутствии лечения начинается поражение бронхов и легких, сопровождающееся спазмами и нехваткой воздуха, рассказал Зайцев.
Отоларинголог посоветовал не пренебрегать собственными ощущениями и обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, почти 238 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.