Врач описал самые ранние симптомы коронавируса

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания", — объяснил врач в интервью " Звезде ".