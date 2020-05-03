Число жертв коронавируса в Словении приблизилось к ста

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Словении достигло 96 человек, за сутки не выявлено новых больных, общее число с начала пандемии составляет 1439 зараженных, сообщило правительство страны.
"За сутки проведено тестирование анализов 500 граждан, все они негативны на COVID-19. С начала пандемии заболели 1439 человек. В последние 24 часа скончались еще два пациента, общее число умерших достигло 96 человек", - сообщил кабмин в воскресенье в Twitter.
Отмечается, что впервые с начала тестирования 4 марта за сутки не выявлен ни один новый случай коронавируса. В Словении в ближайшие дни также ожидаются результаты выборочного массового тестирования граждан на более чем 1,5 тысячи участников.
С понедельника, 4 мая, в стране в рамках смягчения ограничительных мер будут открыты террасы и площадки кафе и ресторанов, разрешены церковные службы с присутствием верующих, а также деятельность косметических салонов и других бытовых услуг.
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