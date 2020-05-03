В Приднестровье еще девять пациентов вылечились от COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости. Еще девять заболевших коронавирусом в Еще девять заболевших коронавирусом в Приднестровье больше не являются инфицированными, общее число выздоровевших достигло 105, сообщил в воскресенье оперативный штаб по COVID-19.

"Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписаны шесть тираспольчан, излечившихся от COVID-19. В числе выздоровевших: женщины 71, 60, 52 лет и мужчины 73, 58 и 56 лет. Также из инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы готовятся к выписке трое граждан: 55-летний бендерчанин и жители села Парканы 21 и 53 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 516 приднестровцев, 22 человека скончались, 105 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.