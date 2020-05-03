КАЛИНИНГРАД, 3 мая — РИА Новости. В Калининградской области умерла медсестра, заразившаяся коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Это первый летальный случай среди врачей в регионе.

"Сегодня скончалась наша коллега — медицинская сестра областной клинической больницы Надежда Александровна Дивак. Ей было 65 лет", — сказал он.

Министр добавил, что произошедшее еще раз доказывает, что коронавирус "не миф, не призрак, а реальная и, как мы видим, к сожалению, смертельная угроза".

Кравченко выразил соболезнования близким женщины и призвал всех медицинских работников соблюдать меры безопасности и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

По данным регионального оперативного штаба, количество летальных случаев от коронавируса в области выросло до девяти. Всего на 3 мая на COVID-19 в области обследована 21 тысяча человек. Выявлено 479 зараженных, из них 114 пациентов уже выписаны из стационаров. Под медицинским наблюдением находятся 1960 человек, в том числе 149 в обсерваторе.