Власти Болгарии начали подготовку к отмене ЧП

Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая.

Как заявил Борисов на брифинге, в понедельник будет подготовлен законопроект об отмене режима чрезвычайного положения. При этом он отметил, что многие ограничения будут действовать и после 13 мая.

Кроме того, было объявлено, что с 4 мая в стране будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе за исключением соревнований. Автошколы также смогут возобновить работу, однако между занятиями должна производиться регулярная дезинфекция автомобилей. Также с 6 мая прекратят работу КПП, контролирующие междугородние поездки.

Согласно последним данным, которые приводит издание, в Болгарии выявлены 1611 случаев заражения коронавирусом нового типа, 72 человека скончались, 308 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.