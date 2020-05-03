Судно для завершения "Северного потока — 2" дошло до Калининграда

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" дошел до Калининграда, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Marinetraffic.
Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", на днях вошло в зону строительства газопровода недалеко от датского острова Борнхольм и взяло курс на Калининград.
"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.
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Санкции против "Северного потока — 2"
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в котором были предусмотрены санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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Газопровод "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.