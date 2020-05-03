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2020-05-03T17:50
https://ria.ru/20200503/1570924587.html
Судно для завершения "Северного потока — 2" дошло до Калининграда
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РИА Новости

Судно для завершения "Северного потока — 2" дошло до Калининграда

14:45 03.05.2020 (обновлено: 17:50 03.05.2020)
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© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" дошел до Калининграда, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Marinetraffic.
Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", на днях вошло в зону строительства газопровода недалеко от датского острова Борнхольм и взяло курс на Калининград.
"Академик Черский" встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером.
Трубоукладчик в феврале направился из Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения. Путь до Калининграда занял у судна 83 дня.
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Санкции против "Северного потока — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в котором были предусмотрены санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока — 2". Швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу объявила о приостановке работы.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года заявлял, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против проекта. Киев опасался потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон заинтересован в продвижении собственного СПГ на европейском рынке.
Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергетической безопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Академик Черский (судно)Северный поток — 2Балтийское мореГазпромАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Нам надо радоваться только от одного факта его "способностей" достроить СП2? Кстати, пока ничем не подтверждённых.
3 мая, 15:18
ВКВладислам Кабаев
611001186
Судно "способное, для завершения и т.д.".В чём суть данной новости?
3 мая, 15:08
АААлекс. А.
55310076
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