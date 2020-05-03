Жителю Подмосковья, напавшего в лесу на полицейских, предъявили обвинение

"Местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.

"Потерпевшие оказались сотрудниками полиции, находившимися в тот момент не при исполнении своих должностных обязанностей. Причиной конфликта явилась просьба мужчин в адрес обвиняемого о том, чтобы он забрал свою собаку, которая пыталась их укусить", - говорится в сообщении.