Жителю Подмосковья, напавшего в лесу на полицейских, предъявили обвинение

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Мужчине, напавшему в подмосковных Озерах на двух полицейских после просьбы увести собаку, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства нападения на полицейских в Озерах, подозреваемого задержали.
"Местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 1 мая 41-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в лесу, нанес двум мужчинам колото-резанные ранения живота и грудной клетки.
"Потерпевшие оказались сотрудниками полиции, находившимися в тот момент не при исполнении своих должностных обязанностей. Причиной конфликта явилась просьба мужчин в адрес обвиняемого о том, чтобы он забрал свою собаку, которая пыталась их укусить", - говорится в сообщении.
Мужчина заключен под стражу.