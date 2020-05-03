В Узбекистане скончался десятый пациент с коронавирусом

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2127, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Намангана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По данным ведомства, у пациента, которого 20 апреля доставили в клинику, был обнаружен новый тип коронавируса. Мужчина имел первую группу инвалидности и на протяжении 29 лет был прикован к постели, у него был церебральный паралич и тяжелая анемия. В клинике он постоянно был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.