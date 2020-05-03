В Узбекистане скончался десятый пациент с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило десять человек, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2127, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Намангана", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. По данным ведомства, у пациента, которого 20 апреля доставили в клинику, был обнаружен новый тип коронавируса. Мужчина имел первую группу инвалидности и на протяжении 29 лет был прикован к постели, у него был церебральный паралич и тяжелая анемия. В клинике он постоянно был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Несмотря на усилия специалистов, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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