Сирия назвала намерения Израиля присвоить палестинские земли агрессией

БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Руководство Руководство Сирии выступает категорически против и осуждает намерения Израиля аннексировать палестинские земли на Западном берегу реки Иордан, подобные действия нарушают международные договоренности и являются агрессией в отношении Палестины , говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД САР.

"Сирия выражает жесткий протест и несогласие в связи с заявлением премьер-министра Израиля о присоединении дополнительных земель Палестины на Западном берегу. Что расценивается как агрессивное поведение... Это является продолжающемся нарушением и неуважением к международным законам и договоренностям в отношении правового положения оккупированных территорий, особенно после израильского решения по Иерусалиму и сирийским Голанам", - говорится в заявлении.

Сирия призвала международное сообщество к незамедлительным действиям по пресечению "высокомерия" Израиля и США ради сохранения легитимности международного права. Так как подобные действия "представляют реальную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире", отмечается в документе.

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил 23 апреля, что аннексия Израилем районов на Западном берегу реки Иордан закроет дверь для переговоров и поставит под угрозу достижение мира в регионе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия разделяет опасения, что реализация появившихся в СМИ планов будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии части территории Западного берега реки Иордан может подорвать перспективу создания независимого и территориально непрерывного палестинского государства.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.