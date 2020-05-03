Сирия назвала намерения Израиля присвоить палестинские земли агрессией

БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Руководство Сирии выступает категорически против и осуждает намерения Израиля аннексировать палестинские земли на Западном берегу реки Иордан, подобные действия нарушают международные договоренности и являются агрессией в отношении Палестины, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД САР.
"Сирия выражает жесткий протест и несогласие в связи с заявлением премьер-министра Израиля о присоединении дополнительных земель Палестины на Западном берегу. Что расценивается как агрессивное поведение... Это является продолжающемся нарушением и неуважением к международным законам и договоренностям в отношении правового положения оккупированных территорий, особенно после израильского решения по Иерусалиму и сирийским Голанам", - говорится в заявлении.
Сирия призвала международное сообщество к незамедлительным действиям по пресечению "высокомерия" Израиля и США ради сохранения легитимности международного права. Так как подобные действия "представляют реальную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире", отмечается в документе.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил 23 апреля, что аннексия Израилем районов на Западном берегу реки Иордан закроет дверь для переговоров и поставит под угрозу достижение мира в регионе.
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия разделяет опасения, что реализация появившихся в СМИ планов будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии части территории Западного берега реки Иордан может подорвать перспективу создания независимого и территориально непрерывного палестинского государства.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.