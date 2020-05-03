Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-03T14:36
https://ria.ru/20200503/1570924165.html
Сирия назвала намерения Израиля присвоить палестинские земли агрессией
https://cdn25.img.ria.ru/images/151039/38/1510393806_0:313:3085:2048_1036x0_80_0_0_f97014bad0c7ecda05dafb3f33065ba0.jpg
РИА Новости

Сирия назвала намерения Израиля присвоить палестинские земли агрессией

14:36 03.05.2020
3953
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет президента Башара Асада в Дамаске
Портрет президента Башара Асада в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Руководство Сирии выступает категорически против и осуждает намерения Израиля аннексировать палестинские земли на Западном берегу реки Иордан, подобные действия нарушают международные договоренности и являются агрессией в отношении Палестины, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении МИД САР.
"Сирия выражает жесткий протест и несогласие в связи с заявлением премьер-министра Израиля о присоединении дополнительных земель Палестины на Западном берегу. Что расценивается как агрессивное поведение... Это является продолжающемся нарушением и неуважением к международным законам и договоренностям в отношении правового положения оккупированных территорий, особенно после израильского решения по Иерусалиму и сирийским Голанам", - говорится в заявлении.
Сирия призвала международное сообщество к незамедлительным действиям по пресечению "высокомерия" Израиля и США ради сохранения легитимности международного права. Так как подобные действия "представляют реальную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире", отмечается в документе.
Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил 23 апреля, что аннексия Израилем районов на Западном берегу реки Иордан закроет дверь для переговоров и поставит под угрозу достижение мира в регионе.
Ракетный удар Израиля по территории провинции Дамаск, Сирия
27 апреля, 10:42Война в Сирии
Израиль нанес ракетный удар по провинции Дамаск
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия разделяет опасения, что реализация появившихся в СМИ планов будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии части территории Западного берега реки Иордан может подорвать перспективу создания независимого и территориально непрерывного палестинского государства.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
1 мая, 13:02Распространение нового коронавируса
Палестина попросила у России аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус
351302131
Николай МладеновСирияПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
А тем временем региональные СМИ сообщают, что население Идлибской «зоны деэскалации» протестует против «делового партнёрства» между «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическим бандформированиям) и Сирийским режимом, открывшим пропускные посты для организации коммерческого грузопотока из подконтрольных силам Дамаска территорий. По меньшей мере, один из сотен протестующих уже убит. Протестующие громко заявляют о недопустимости обогащения этих террористов за счёт сотрудничества с Сирийским режимом во главе с убийцей сотен тысяч граждан Сирии.
3 мая, 15:51
МАМураз Аджоев
1600004
Собака лает, а караван идёт!
3 мая, 15:59
Станислав Варенин
1600002
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заражены коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
00:47Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
00:36 В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
00:31В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
00:24Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
00:23Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
23:58В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния