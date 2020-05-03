Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
"Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", — заявила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее сингапурские ученые спрогнозировали конец эпидемии в России к 12 августа. Дату пришлось сдвинуть из-за того, что в стране за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вчера выявили более девяти тысяч заболевших, сегодня — 10 633 случая. Россия занимает седьмое место по количеству зараженных. В первой пятерке остаются США, Италия, Испания, Франция и Великобритания.