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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T03:16
https://ria.ru/20200503/1570924138.html
Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу

14:34 03.05.2020 (обновлено: 03:16 04.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
"Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", — заявила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Девушка в пустой комнате
3 мая, 02:00Сказано в эфире
Названы симптомы "карантинной депрессии"У ряда людей в условиях длительной самоизоляции может начать развиваться клиническая депрессия. Каковы признаки этого опасного состояния и как от него избавиться, рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
Ранее сингапурские ученые спрогнозировали конец эпидемии в России к 12 августа. Дату пришлось сдвинуть из-за того, что в стране за последние дни резко выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вчера выявили более девяти тысяч заболевших, сегодня — 10 633 случая. Россия занимает седьмое место по количеству зараженных. В первой пятерке остаются США, Италия, Испания, Франция и Великобритания.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Лишать граждан свободы может суд. Кто такой этот надзор? Почему он допускает лечение россиян иммуномодуляторами, не приносящими пользы и при этом что то запрещает? Это я так, для примера.
3 мая, 15:03
Chugunniy Maksimov
290321162
Если бы Вы граждане управленцы приняли кординальные решения при первом "звонке",вплоть до введения карантина,то уже и забывать начали про него.А на народ и сознательность свалить проще простого.
3 мая, 15:14
АААлекс. А.
290412333
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