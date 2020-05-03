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2020-05-03T14:30
https://ria.ru/20200503/1570924070.html
Во Владивостоке разыскали водителя, который не пропустил скорую
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РИА Новости

Во Владивостоке разыскали водителя, который не пропустил скорую

14:30 03.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинКарета скорой помощи на улицах Владивостока
Карета скорой помощи на улицах Владивостока
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Карета скорой помощи на улицах Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая – РИА Новости. Водителя внедорожника, который не пропустил карету скорой помощи во Владивостоке, разыскала полиция, дело передано в суд, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях региона появилось видео, вызвавшее общественный резонанс. На видеозаписи видно, как серый Toyota Land Сruiser движется по левой полосе, не давая проехать карете скорой помощи. При этом места для маневра было достаточно. Скорая безуспешно пыталась проехать участок дороги в Первомайском районе Владивостока: громкие сигналы сирены слышны на видео, но водитель внедорожника не пропустил спецмашину.
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Полиция начала проверку.
"Инспекторы ДПС установили личность и местонахождение нарушителя... В отношении мужчины составлен административный материал по части 2  статьи 12.17 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества спецтранспорту"), материалы переданы в мировой суд", - сообщил представитель управления МВД по региону.
Он добавил, что свое нарушение 39-летний водитель Toyota Land Cruiser признал полностью. Полицейским пояснил, что в тот момент в салоне автомобиля очень громко играла музыка, поэтому звуковые сигналы скорой он не слышал, а также не видел и спецмашину.
Как пояснили в полиции, нарушителю может грозить штраф и лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
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87120115
ВладивостокПервомайский районПриморский крайПроисшествия
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