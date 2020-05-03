Абашидзе поддерживает телефонную связь с Карасиным

ТБИЛИСИ, 3 мая - РИА Новости. Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что поддерживает тесную телефонную связь с российским сенатором Григорием Карасиным, хотя их очередная встреча перенесена на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
Встреча спецпредставителей двух стран должна была состояться изначально в середине марта в Праге, но после объявления пандемии коронавируса ее перенесли на месяц. Позже эпидемиологическая ситуация в мире ухудшилась, и встреча была отложена на неопределенное время. Карасин отмечал, что общение продолжится по телефону.
"Из-за сложившейся ситуации в мире наша встреча не состоялась, однако мы поддерживаем тесную телефонную связь и находимся на постоянном контакте, обсуждаем традиционные вопросы. Встреча с господином Карасиным состоится сразу же, как только станет возможным", - сказал Абашидзе.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.