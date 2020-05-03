Абашидзе поддерживает телефонную связь с Карасиным

Встреча спецпредставителей двух стран должна была состояться изначально в середине марта в Праге, но после объявления пандемии коронавируса ее перенесли на месяц. Позже эпидемиологическая ситуация в мире ухудшилась, и встреча была отложена на неопределенное время. Карасин отмечал, что общение продолжится по телефону.