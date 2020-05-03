Латвия ограничила использование воздушного пространства из-за дрона

Беспилотник вышел из-под контроля в субботу. Во время полета по техническим причинам отключилась система управления. В тот момент дрон мог находиться на высоте свыше 200 метров. Вес дрона составляет 26 килограммов, размер три на пять метров, скорость его полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.