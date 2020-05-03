Латвия ограничила использование воздушного пространства из-за дрона

РИГА, 3 мая – РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства введены в Латвии из-за беспилотника, который потерял управление и пропал, сообщает Агентство гражданской авиации.
"Для гражданских воздушных судов ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров", - говорится в сообщении агентства.
Это первый такой инцидент в Латвии.
Беспилотник вышел из-под контроля в субботу. Во время полета по техническим причинам отключилась система управления. В тот момент дрон мог находиться на высоте свыше 200 метров. Вес дрона составляет 26 килограммов, размер три на пять метров, скорость его полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.
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