Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек

ВАРШАВА, 3 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 13693, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 318 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13693 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. С начала эпидемии зафиксированы 678 летальных исходов.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2761 человек, 96612 находятся на карантине, 3945 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.