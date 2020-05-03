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2020-05-03T14:18
https://ria.ru/20200503/1570923525.html
Источник: Россия первой потребовала расследования трагедии в Одессе
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РИА Новости

Источник: Россия первой потребовала расследования трагедии в Одессе

14:18 03.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе
Акция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Акция в Москве в память о погибших 2 мая 2014 в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Заявление МИД Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года о том, что Россия не заинтересована в установлении объективной картины тех событий, – это полная ерунда, Россия – первая и главная страна, которая этого потребовала, заявил РИА Новости информированный источник.
После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть. Более 250 человек пострадали.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
3 мая, 11:37
Киев хочет оправдать действия националистов в Одессе, считает эксперт
"То, что Россия не заинтересована в расследовании трагедии в Одессе, – это полная ерунда, мы неоднократно призывали и призываем Украину этим заняться, уже шесть лет как. Призываем и международные структуры выявить виновных. Насчет лиц, которые указаны в этом заявлении, (принимавшие участие в беспорядках, на выдаче которых Россия якобы настаивала – ред.) вообще ничего неизвестно", - сказал собеседник агентства.
"Все события в Одессе транслировались в прямом эфире на телевидении, все видели, как разгоняли мирный антимайдановский лагерь на площади Куликово поле. Мы все видели, как людей загоняли в Дом профсоюзов, сжигали их. Только слепой не увидит, что на самом деле там происходило. Все это настолько очевидно, и Россия - одна из первых и главная страна, кто требует объективного расследования", - подчеркнул он.
За прошедшие с момента трагедии шесть лет украинская власть так и не смогла завершить расследование и найти виновных в трагедии. В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) опубликовала отчет о ходе расследования событий 2 мая 2014 года, где говорится, что никто так и не понес ответственности за гибель 48 человек. Глава миссии отметила, что такое положение дел свидетельствует о незаинтересованности властей в поиске и наказании виновных, а действия украинских правоохранителей позволяют говорить о предвзятости следствия.
В российском МИД неоднократно заявляли, что Киев упорно тормозит расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, и призывали международные организации добиться от украинских властей выяснения обстоятельств трагедии.
Здание министерства иностранных дел в Киеве
3 мая, 03:41
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
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МИД УкраиныОдессаХарьковООНКиевВ мире
Популярные комментарии
Достаточно знать, что США организуют и покрывают этот режим в Украине, как и ИГИЛ, других террористов. Какое там расследование, как с Югославией, Ливией, Ираком и др.?
3 мая, 14:40
Александр Невский
6100100
Похоже на Украине свирепствует коронованный вирус))) Он называется, даа ,а я и не вижу)) Это преступление их..и пусть других туда не впутывают,так же пусть за Боинг ответят!!
3 мая, 15:58
Александр Рощин
2100000
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