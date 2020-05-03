Источник: Россия первой потребовала расследования трагедии в Одессе

"Все события в Одессе транслировались в прямом эфире на телевидении, все видели, как разгоняли мирный антимайдановский лагерь на площади Куликово поле. Мы все видели, как людей загоняли в Дом профсоюзов, сжигали их. Только слепой не увидит, что на самом деле там происходило. Все это настолько очевидно, и Россия - одна из первых и главная страна, кто требует объективного расследования", - подчеркнул он.