Попова назвала ограничения по COVID-19 непростым испытанием

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая - РИА Новости. Сидеть в квартирах из-за ограничений, связанных с коронавирусом, непростое испытание, но его нужно выдержать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", - заявила Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, какой ущерб наносит сидение россиян в квартирах из-за коронавируса.
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