Турецкие военные нейтрализовали 12 членов курдских формирований в Сирии

АНКАРА, 3 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Минобороны Турции заявило в воскресенье о нейтрализации 12 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и Сил самообороны сирийских курдов (РПК/YPG) на северо-востоке Сирии.
"Наш спецназ обезвредил 12 террористов РПК/YPG, которые открыли огонь и пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
23 октября 2019, 13:48Война в СирииТурция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.