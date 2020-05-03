Папа Франциск призвал к сотрудничеству по созданию вакцин от COVID-19

ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал объединить усилия различных стран, чтобы в рамках международного сотрудничества создать необходимые вакцины и средства для преодоления пандемии COVID-19.
"Хочу поддержать и поощрить международное сотрудничество, в рамках которого начаты различные инициативы, чтобы адекватным и эффективным образом ответить на острый кризис, который мы переживаем. Действительно важно объединить научные умения и способности, чтобы найти вакцины и приемы и обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение", - заявил понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане, прямую трансляцию которой вел информационный портал Святого престола Vatican News.
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Папа Франциск также поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.
"Запомните: 14 мая все верующие различных традиций будут вместе, чтобы молиться, поститься и просить Бога помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса", - сказал папа Римский.
Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.