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2020-05-03T14:18
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СК требует арестовать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
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РИА Новости

СК требует арестовать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

14:11 03.05.2020 (обновлено: 14:18 03.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Следователи продолжают настаивать на аресте мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского в Москве, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов.
"Учитывая, что обвиняемый имеет регистрацию за пределами московского региона, и наличие у него судимости, следствием перед вышестоящим прокурором инициирован вопрос об обжаловании решения суда об отказе в заключении под стражу в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с правоохранителем, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).
В ГУМВД Москвы в свою очередь отметили, что мужчина "выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции". На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения").
Полицейский
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76900511
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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