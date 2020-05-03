СК требует арестовать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Следователи продолжают настаивать на аресте мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского в Следователи продолжают настаивать на аресте мужчины, напавшего на патрулирующего полицейского в Москве сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов.

"Учитывая, что обвиняемый имеет регистрацию за пределами московского региона, и наличие у него судимости, следствием перед вышестоящим прокурором инициирован вопрос об обжаловании решения суда об отказе в заключении под стражу в апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 апреля полицейский патрулировал территории с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно, в какой-то момент обвиняемый начал бороться с правоохранителем, отмечает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье "применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти" (часть 1 статьи 318 УК РФ).