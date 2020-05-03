В Румынии число зараженных коронавирусом превысило 13,1 тысячи человек

Ранее власти страны сообщали о 12 732 случаях заражения, 755 пациентов скончались.
"На сегодня в Румынии подтверждено 13 163 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 780 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 4869 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
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