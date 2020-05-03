В Грузии умер девятый пациент с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 3 мая – РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Число умерших от коронавируса в Грузии достигло девяти человек, также растет количество инфицированных и выздоровевших, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания.

Накануне сообщалось о восьми смертельных исходах от коронавируса, о 582 инфицированных и 207 выздоровевших человек.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 589, среди них выздоровели - 221, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 5260 человек, под наблюдением 553, граждане Грузии, доставленные из-за границы, - три человека", - сообщается на сайте.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.

Введен ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на дистанционный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых авто.