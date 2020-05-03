Число зараженных коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 877

По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 15 828, в том числе минздрав сообщал о 97 умерших.

"Зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.