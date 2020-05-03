Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая - РИА Новости. Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В торговой сети на сегодняшнее утро остатки - 20 миллионов масок. Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь - дефицита масок нет вообще. Я уж не говорю про антисептики", - сказал Мантуров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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