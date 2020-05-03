В Финляндии число жертв коронавируса достигло 230 человек

"В Финляндии 3 мая всего 5254 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3662 человека.

По данным на 13.30 воскресенья, 185 человек в больнице, из них 49 в реанимации, 230 скончались.