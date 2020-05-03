В Финляндии число жертв коронавируса достигло 230 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 78 новых случаев коронавируса за сутки, десять человек скончались за сутки, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 3 мая всего 5254 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса", - говорится в сообщении.
В субботу сообщалось о 5176 случаях.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3662 человека.
По данным на 13.30 воскресенья, 185 человек в больнице, из них 49 в реанимации, 230 скончались.
Средний возраст погибших 84 года.
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