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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-03T14:00
https://ria.ru/20200503/1570922778.html
В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19

14:00 03.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тестирование приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), начнется на следующей неделе на острове Уайт (расположен в проливе Ла-Манш), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шэппса.
В апреле сообщалось, что Национальная служба здравоохранения разработает мобильное приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в рамках борьбы с распространением заболевания. Технология будет отслеживать людей, вступивших в контакт с зараженными коронавирусом, и оповещать их о необходимости сдать тест на COVID-19. Сообщалось, что применение технологии будет эффективным только если приложением станут пользоваться не менее 60% населения.
Если технология докажет эффективность в ходе испытаний, она будет внедрена на территории всей страны в течение мая, сообщил министр телеканалу. Он подчеркнул, что приложение было разработано с соблюдением всех требований конфиденциальности.
Шэппс считает, что применение этой технологии, вероятно, позволит избежать второй волны COVID-19 в стране. Он предположил, что в будущем использование приложения может стать обязательным для всех приезжающих в Великобританию, отмечает Sky News.
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По информации Sky News, в зонах, где планируется тестировать приложение, могут ослабить ограничительные меры. Такой эксперимент предполагалось провести, чтобы смоделировать процесс снятия ограничений на территории всей страны, отмечает телеканал.
По последним данным, число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время заразились более 182 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияТехнологииВ мире
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