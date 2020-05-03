В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тестирование приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Тестирование приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), начнется на следующей неделе на острове Уайт (расположен в проливе Ла-Манш), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шэппса.

В апреле сообщалось, что Национальная служба здравоохранения разработает мобильное приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в рамках борьбы с распространением заболевания. Технология будет отслеживать людей, вступивших в контакт с зараженными коронавирусом, и оповещать их о необходимости сдать тест на COVID-19. Сообщалось, что применение технологии будет эффективным только если приложением станут пользоваться не менее 60% населения.

Если технология докажет эффективность в ходе испытаний, она будет внедрена на территории всей страны в течение мая, сообщил министр телеканалу. Он подчеркнул, что приложение было разработано с соблюдением всех требований конфиденциальности.

Шэппс считает, что применение этой технологии, вероятно, позволит избежать второй волны COVID-19 в стране. Он предположил, что в будущем использование приложения может стать обязательным для всех приезжающих в Великобританию, отмечает Sky News.

По информации Sky News, в зонах, где планируется тестировать приложение, могут ослабить ограничительные меры. Такой эксперимент предполагалось провести, чтобы смоделировать процесс снятия ограничений на территории всей страны, отмечает телеканал.

По последним данным, число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время заразились более 182 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.