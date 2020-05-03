В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тестирование приложения для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), начнется на следующей неделе на острове Уайт (расположен в проливе Ла-Манш), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шэппса.
В апреле сообщалось, что Национальная служба здравоохранения разработает мобильное приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в рамках борьбы с распространением заболевания. Технология будет отслеживать людей, вступивших в контакт с зараженными коронавирусом, и оповещать их о необходимости сдать тест на COVID-19. Сообщалось, что применение технологии будет эффективным только если приложением станут пользоваться не менее 60% населения.
Если технология докажет эффективность в ходе испытаний, она будет внедрена на территории всей страны в течение мая, сообщил министр телеканалу. Он подчеркнул, что приложение было разработано с соблюдением всех требований конфиденциальности.
Шэппс считает, что применение этой технологии, вероятно, позволит избежать второй волны COVID-19 в стране. Он предположил, что в будущем использование приложения может стать обязательным для всех приезжающих в Великобританию, отмечает Sky News.
По информации Sky News, в зонах, где планируется тестировать приложение, могут ослабить ограничительные меры. Такой эксперимент предполагалось провести, чтобы смоделировать процесс снятия ограничений на территории всей страны, отмечает телеканал.
По последним данным, число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время заразились более 182 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.
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