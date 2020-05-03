Нацпроекты не снимают с повестки дня, заявил Песков

Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки, сказал пресс-секретарь президента РФв эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале

"Нет, никоим образом, об этом речь не идет", - заявил Песков, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.

"Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами. Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом", - добавил он.