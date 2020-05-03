Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — РИА Новости. Президенту России Президенту России Владимиру Путину , как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"

"Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", — добавил Песков.

Ранее он заявил, что охрана здоровья Путина находится на максимальном уровне.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил главе государства, что у него выявили коронавирус. Он предложил Путину назначить на должность исполняющего обязанности премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент поддержал это решение и позднее подписал соответствующий указ.