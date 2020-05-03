Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", — добавил Песков.
Ранее он заявил, что охрана здоровья Путина находится на максимальном уровне.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил главе государства, что у него выявили коронавирус. Он предложил Путину назначить на должность исполняющего обязанности премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент поддержал это решение и позднее подписал соответствующий указ.
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