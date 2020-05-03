Лукашенко похвалил белорусов, переставших носить маски "где попало"

МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил белорусов, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 перестали носить защитные маски "где попало", а используют их только в общественных местах и при походах в магазин.

Ранее Лукашенко подверг критике граждан страны, которые из-за COVID-19 носят защитные маски даже в поле, и высказал мнение, что они уже "перегнули". Глава государства призывал их снять маску и подышать свежим воздухом.

"Все вопросы для того, чтобы лечить людей (от COVID-19. — Прим. ред.), решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут. <…> Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет", — сказал Лукашенко в воскресенье в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Подробности приводит президентская пресс-служба

Глава государства также обратил внимание, что на фоне распространения коронавируса в Белоруссии заняты всего десять процентов аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии — к ним подключены чуть больше 200 человек, в то время как аппаратов ИВЛ — 2,5 тысячи плюс около 500 наркозно-дыхательных. Кроме того, по данным Лукашенко, по всей стране положительными являются только девять процентов от всех проведенных тестов на COVID-19. Он также заявил, что от общего числа пневмоний в республике COVID-19 диагностирован у 30% пациентов, что является "очень хорошим показателем".

"Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тысяч ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. <…> Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас (Минздрава. — Прим. ред.) прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз", — добавил белорусский лидер.

По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911, до 15 828, с начала пандемии в стране умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек.