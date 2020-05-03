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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T15:12
https://ria.ru/20200503/1570922443.html
Лукашенко похвалил белорусов, переставших носить маски "где попало"
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РИА Новости

Лукашенко похвалил белорусов, переставших носить маски "где попало"

13:49 03.05.2020 (обновлено: 15:12 03.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске. Архивное фото
МИНСК, 3 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил белорусов, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 перестали носить защитные маски "где попало", а используют их только в общественных местах и при походах в магазин.
Ранее Лукашенко подверг критике граждан страны, которые из-за COVID-19 носят защитные маски даже в поле, и высказал мнение, что они уже "перегнули". Глава государства призывал их снять маску и подышать свежим воздухом.
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"Все вопросы для того, чтобы лечить людей (от COVID-19. — Прим. ред.), решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут. <…> Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет", — сказал Лукашенко в воскресенье в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране. Подробности приводит президентская пресс-служба.
Глава государства также обратил внимание, что на фоне распространения коронавируса в Белоруссии заняты всего десять процентов аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии — к ним подключены чуть больше 200 человек, в то время как аппаратов ИВЛ — 2,5 тысячи плюс около 500 наркозно-дыхательных. Кроме того, по данным Лукашенко, по всей стране положительными являются только девять процентов от всех проведенных тестов на COVID-19. Он также заявил, что от общего числа пневмоний в республике COVID-19 диагностирован у 30% пациентов, что является "очень хорошим показателем".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко не проходил тест на коронавирус, сообщила его пресс-секретарь
"Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тысяч ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. <…> Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас (Минздрава. — Прим. ред.) прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз", — добавил белорусский лидер.
По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 911, до 15 828, с начала пандемии в стране умерли 97 пациентов. В последние дни число заболевших в стране прирастает в среднем на 800-900 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хоть один адекват
3 мая, 13:59
sfsergiokarlas folfovich
132100157
Единственный разумный президент в части коровавируса
3 мая, 14:13
Агент Госдепа
126300254
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