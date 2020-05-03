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Распространение нового коронавируса
2020-05-03T13:47
https://ria.ru/20200503/1570922386.html
В центре Киева протестуют предприниматели против ограничений по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569207600_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c880ee501464e1a9444e8f5b9cbb0d92.jpg
РИА Новости

В центре Киева протестуют предприниматели против ограничений по COVID-19

13:47 03.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Майдан Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 мая - РИА Новости. Украинские предприниматели устроили акцию протеста на Майдане Независимости в Киеве, выступая против ограничений в связи с коронавирусом, сообщил телеканал "Наш".
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, однако позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.
"Я... предприниматель третьей группы, занимаюсь строительным бизнесом и требую, чтобы власть как можно скорее отменила ограничения в части ведения предпринимательской деятельности при условии соблюдения карантинных ограничений. Я требую мораторий на проверки микробизнеса до проведения реформы наших контролирующих органов, которые могут прийти с репрессиями до каждого из нас", - заявил один из участников акции протеста, выступая у микрофона на Майдане.
Среди нескольких десятков протестующих оказались и предприниматели из города Черкассы, мэр которого разрешил бизнесу работать, несмотря на общенациональный карантин.
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Мэр Черкасс назвал карантинные меры на Украине социально несправедливыми
"Конечно, мы поддерживаем нашего мэра, потому что он поддержал предпринимателей и выступил за то, чтобы карантин был честным. Это какой-то геноцид, а не карантин. Нам никто не дал никаких компенсаций. Если мы ориентируемся на европейские страны, то посмотрите, какие они получают компенсации от своих властей", - прокомментировала ситуацию еще одна протестующая, которая не представилась.
Участники акции вышли в масках и старались соблюдать дистанцию.
Ранее власти Черкасс решили с 1 мая позволить работать магазинам, мастерским, рынкам, салонам красоты и летним площадкам ресторанов, несмотря на общенациональный карантин. Полиция возбудила дело из-за решения местных властей города Черкассы ослабить карантинные меры в городе с 1 мая. Мэр города заявил, что его в понедельник вызывают на допрос в полицию в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина. Позже он назвал действующие на Украине карантинные меры социально несправедливыми, по его мнению, ограничения к предпринимателям применяются избирательно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧеркассыКиевУкраинаВ мире
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