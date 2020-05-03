В Москве соцзащита предложит помощь семье, где двое детей выпали из окна

В субботу тела двух детей нашли у дома в Москве с травмами, характерными при падении с высоты. Источник РИА Новости в следственных органах отмечал, что из окна в многоэтажке выпали братья семи и десяти лет. Следователи завели по факту гибели мальчиков уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.