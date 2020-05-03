В Москве соцзащита предложит помощь семье, где двое детей выпали из окна

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Соцзащита Москвы готова оказать психологическую помощь семье, где двое детей выпали из окна, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты.
В субботу тела двух детей нашли у дома в Москве с травмами, характерными при падении с высоты. Источник РИА Новости в следственных органах отмечал, что из окна в многоэтажке выпали братья семи и десяти лет. Следователи завели по факту гибели мальчиков уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Сотрудники соцзащиты предложат родителям психологическую помощь, когда они будут готовы ее принять", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что семья на учете в учреждении соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась, информации о неблагополучном положении в семье не поступало.
"По факту произошедшего проводят проверку правоохранительные органы. Приносим глубокие соболезнования родным погибших", — добавили в ведомстве.
11 ноября 2019, 11:04В Москве женщина и двое детей выпали из окна. СК завел уголовное дело