Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава , гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов

"С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше", — отметил он.

Бойцов считает, что если режим самоизоляции будут нарушать и дальше, то высока вероятность развития эпидемического процесса с большим количеством смертей среди групп риска.

"Следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же, как и у всех, уровнем риска инфицирования", — сказал Бойцов.

За последние дни в России резко выросли темпы заражения вирусом. Вчера инфекцию выявили более чем у девяти тысяч человек, сегодня зарегистрировали 10 633 случая.

Подавляющее большинство зараженных — люди младше 65 лет.